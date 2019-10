PAUSA WEEKEND – Anche se ottobre è ormai iniziato da un po’, uno dei privilegi di vivere a Roma è, senza dubbio, la possibilità di godere ancora di questo tepore che ci coccola e di queste giornate di sole che sembrano nate per metterci di buon umore. Poiché per questo weekend le temperature si assesteranno sui 20 gradi e poiché anche la corsa allo scudetto si interrompe a causa della pausa di campionato, avete tutto il fine settimana libero per seguire i consigli della vostra ” Pausa Weekend”!

EVENTI: Celebriamo l’ottobrata romana!

Luogo: Mercato di Testaccio Via Alessandro Volta 42

Giorni e orari: 12 ottobre dalle 7 alle 24

Descrizione: In uno dei quartieri simbolo della vera romanità si terrà questo weekend un appuntamento da non perdere. Per ricordare le antiche tradizioni che vedevano nelle ottobrate romane di Testaccio l’occasione per divertirsi e scambiarsi il buon umore tra buon cibo, vino, musica e divertimento, domani potrete prendere parte anche voi all’ottobrata di quartiere. La parola chiave è la stessa di tanti anni fa: divertimento. Vi aspettano giochi da tavola, mercato e degustazioni, visite guidate agli scavi archeologici, buona cucina e per finire dj set. Il divertimento è dunque assicurato per tutte le età… a tutte le ore!

Costi: Ingresso gratuito

GUSTO: Pesce fritto e baccalà ( con un buon vino bianco!)

Luogo: Eataly Roma, Piazzale 12 Ottobre 1492

Giorni e orari: Venerdì 11 e sabato 12 dalle 18 alle 24, domenica 13 dalle 12 alle 22.

Descrizione: Giusto per non perdere l’appetito anche oggi abbiamo selezionato per voi un appuntamento con i buoni sapori della tavola, uno dei piaceri senza i quali il weekend non avrebbe motivo di esistere. Ebbene, protagonista di questo incontro con la forchetta, sarà il connubio tra pesce fritto e vino bianco che vedremo celebrare da Eataly Roma già a partire da stasera. Tra fritture al cartoccio, baccalà, stoccafisso, primi piatti e l’eccezionale pasticceria siciliana per chiudere in bellezza, siamo certi che riuscirete a creare il vostro”menù della felicità” . Non dimenticare di riempire il calice con un buon vino bianco e divertirvi tra show cooking e musica dal vivo.

Costi: Ingresso gratuito. Sistema a gettoni. Un gettone 2 euro

ARTE: Frida Kahlo: la donna, l’artista, l’icona.

Luogo: Spazio Eventi Tirso, Via Tirso 16

Giorni e orari: Dal 12 ottobre al 29 marzo 2020

Descrizione: Se dovessimo dare un volto all’arte messicana, questo sarebbero, senza ombra di dubbio, il volto di Frida Kahlo. Donna dotata di spiccata personalità ma anche di fine eleganza, Frida si impose nel panorama artistico anche come pittrice di raro talento e fervente politica e attivista. Non è dunque un puro caso se, ancora oggi, il suo volto e le sue opere sono icone intramontabili, usate e riprodotte su mura, borse, magliette e merchandising di ogni genere.La mostra ” Oltre il caos” si ripropone di guardare dentro al fenomeno “Frida Kahlo”, conoscere la vita, gli umori, i sentimenti che hanno animato la sua esistenza. Il percorso della mostra si snoda seguendo diverse tematiche: l’arte di Frida, gli amori di Frida, la sua amata Casa Azul. Una storia incredibile, raccontata tramite le opere dell’artista ma anche tramite fotografie che la ritraggono, lettere e testimonianze. Un percorso sensoriale più che artistico che merita davvero una visita nel vostro weekend.

Costi e Condizioni: Biglietto intero euro 13,50

Serena Filippi