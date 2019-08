PAUSA WEEKEND – Sembrava lontanissimo e invece, finalmente ecco arrivare agosto, in tutto il suo splendore! Agosto per molti è sinonimo di ferie,vacanze, relax e, dunque, non possiamo che gioire cominciando a preparare le valigie per abbandonare il caldo di Roma. Per coloro che resteranno a trascorrere il weekend nella Capitale, noi abbiamo comunque riservato qualche idea speciale per aiutarvi a viverlo al meglio tra risate e spensieratezza!

EVENTI: Dal tramonto a notte fonda, tutto il divertimento è al Love Beach Fregene!

Luogo: Stabilimento Glauco, Lungomare di Ponente, 73

Giorni e orari: Dalle 18 all’ 01:00

Descrizione: Per staccare la spina e abbandonarvi all’estate una delle ricette migliori è la serata in spiaggia che inizia dal tardo pomeriggio con le romantiche luci del tramonto e finisce quando il cielo è un manto nero coperto di stelle. Non potete mancare, allora, al migliore party in programma , lungo il mare di Fregene. Sarà una serata unica, da vivere con le persone del cuore. All’ora del tramonto la spiaggia si animerà con grandi teli, mangiatori di fuoco, scenografie e musiche magiche che già dai primi attimi sapranno proiettarvi in una nuova dimensione incantata. La festa del Love Beach Fregene continuerà tra drink estivi, candele, aperitivi e il potere dell’amore!

Costi: Ingresso gratuito

ARTE: Conoscere e amare il Lazio, la mostra al Castello di Santa Severa

Luogo: Castello di Santa Severa, Santa Marinella

Giorni e orari: Dal 1 al 30 agosto

Descrizione: Complice una location che non ha bisogno di presentazione, complice il caldo e il mare su cui si affacciano a picco le mura del castello, questa mostra merita davvero una visita.Nella cornice più romantica del litorale laziale, all’interno della sala Pyrgi, è stata inaugurata giovedì la mostra “Un Lazio da (A)mare che raccoglie gli scatti di dieci fotografi professionisti che hanno immortalato le meraviglie del litorale laziale da Civitavecchia a Gaeta. Un nuovo modo per conoscere la nostra regione e per non smettere di apprezzarne le meraviglie. Soffermatevi a guardare il mare dal Castello e godete della vista mozzafiato.

Costi e condizioni: Ingresso Gatuito

GUSTO: Il gusto unico della Bufala, si celebra a Pontinia

Luogo: Pontinia (LT)

Giorni e orari: 3 e 4 agosto

Descrizione: L’appuntamento con il gusto, questa volta, vi aspetta nel bel borgo di Pontinia dove tutto è pronto per l’inaugurazione di “Lady Bu- La Bufala dalla testa alla coda”, la sagra della Bufaletta. La Bufala è infatti il simbolo del territorio Pontinio: aiuto nei campi e nella bonifica un tempo, è oggi protagonista in campo culinario dalla carne ai latticini fino ad arrivare a deliziosi dessert. Il weekend che è in arrivo vedrà un vero festival della Bufala durante il quale a deliziose proposte streetfood si alterneranno workshop, folklore, laboratori ed un angolo dedicato al baby divertimento! A rendere speciale “Lady Bu” sarà anche la presenza di un Mozzarella Bar, un bar dedicato alla mozzarella di Bufala da mangiare sul momento o da portar via. Svago, divertimento e coccole per il palato: la ricetta perfetta dedicata a voi!

Condizioni: Ingresso gratuito

Filippi Serena