Pavarese: “Fabiani è un vecchio volpone, non regalerà Gila”

In un’intervista concessa a Radio Tutto Napoli, il dirigente sportivo Luigi Pavarese ha approfondito alcuni dei principali temi di calciomercato, relativi al Napoli e non solo, tra questi, ha citato anche la trattativa per Mario Gila.

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L’intervista di Pavarese sul calciomercato e la trattativa per Gila

“Sicuramente Fabiani è un vecchio volpone e sta cercando di ottenere il massimo dalla cessione di un giocatore che già dalla scorsa stagione sembrava destinato a lasciare la Lazio. Il club biancoceleste vuole trarre il maggior beneficio possibile dalla sua vendita. L’Atalanta potrebbe avere qualcosa in più dal punto di vista economico dopo la cessione di Palestra, ma credo che Giovanni Manna abbia già lavorato da tempo soprattutto sul calciatore. Alla fine penso che Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis troveranno un’intesa”.

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