Connect with us

INTERVISTE

Pavarese: “Fabiani è un vecchio volpone, non regalerà Gila”

Published

4 ore ago

on

Mario Gila in azione

In un’intervista concessa a Radio Tutto Napoli, il dirigente sportivo Luigi Pavarese ha approfondito alcuni dei principali temi di calciomercato, relativi al Napoli e non solo, tra questi, ha citato anche la trattativa per Mario Gila.

Leggi anche: “Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 26 giugno 2026

L’intervista di Pavarese sul calciomercato e la trattativa per Gila

“Sicuramente Fabiani è un vecchio volpone e sta cercando di ottenere il massimo dalla cessione di un giocatore che già dalla scorsa stagione sembrava destinato a lasciare la Lazio. Il club biancoceleste vuole trarre il maggior beneficio possibile dalla sua vendita. L’Atalanta potrebbe avere qualcosa in più dal punto di vista economico dopo la cessione di Palestra, ma credo che Giovanni Manna abbia già lavorato da tempo soprattutto sul calciatore. Alla fine penso che Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis troveranno un’intesa”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

PIÙ LETTI