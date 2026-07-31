Pavlovic elogia Gila: “Per me sempre il più forte nelle partite contro la Lazio”

Il difensore del Milan Strahinja Pavlovic ha concesso un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport nella quale si è soffermato sui nuovi arrivi tra i rossoneri in questa campagna acquisti e più nello specifico sull’ex Lazio Mario Gila.

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Pavlovic sul mercato rossonero e Gila

“Abbiamo preso due ottimi calciatori. Posso parlare soprattutto di Gila perché è un difensore e l’anno scorso ci siamo affrontati alcune volte contro la Lazio: per me è sempre stato il migliore in campo”.

“Gila ha tantissime qualità e può aiutarci molto, soprattutto per quello che sa fare con il pallone. Inoltre è un giocatore molto aggressivo, quindi penso che sia perfetto per il Milan”.

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