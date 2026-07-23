Pedraza: “Gattuso mi conosce, voglio adattarmi presto alla Serie A”

Alfonso Pedraza, nuovo acquisto della Lazio in questa sessione estiva di calciomercato, davanti ai cronisti presenti ha parlato in conferenza stampa di presentazione: ecco le parole del terzino spagnolo.

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Le parole di Pedraza in conferenza stampa di presentazione alla Lazio

“Sono qui da un mese, non penso a ciò che succede fuori da qui. Voglio dare il 100% per questo club. Mi auguro di adattarmi presto al calcio italiano e di utilizzare ciò che ho imparato in Spagna”.

Sul passaggio da Sarri a Gattuso.

“Quando è andato via Sarri ero tranquillo, Gattuso mi conosce e sa cosa posso dare. Il calcio è così, gli allenatori vanno e vengono”.

Sulla temperatura di Formello.

“Bisogna adattarsi a questa temperatura. Questo è il calore che ci aspetterà anche a inizio campionato”.

Sulle richieste tattiche di Gattuso.

“Questa domande sarebbe più giusto farle a Gattuso. Sarà il mister a prendere la migliore decisione per la squadra. Il tecnico ci chiede di essere intensi, prima di difendere e in secondo luogo di attaccare”.

Sui giocatori spagnoli alla Lazio.

“Per me è una cosa importante. Tanti spagnoli sono passati qui e ho parlato con loro, che sono stati determinanti per la mia decisione”.

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