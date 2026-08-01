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I cross sono un problema, Pedraza può essere la soluzione
L’innesto di Alfonso Pedraza è voluto per portare maggiore esperienza, ma soprattutto tecnica, sulle fasce: i dati dei cross riusciti da parte dei terzini della Lazio nella scorsa stagione, infatti, evidenzia la loro scarsa precisione e spiega parzialmente le difficoltà offensive dimostrate sul campo. Lo spagnolo può essere la soluzione.
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Troppi cross imprecisi dei terzini: Pedraza punta a migliorare il dato della Lazio
Terminata anche la terza settimana di allenamenti nel ritiro di Formello, Gattuso ha concentrato parte dei suoi sforzi nel tentativo di migliorare la precisione nei cross dei suoi terzini. Come riporta il Messaggero, i dati della scorsa stagione sono tutt’altro che rassicuranti: Marusic e Floriani hanno chiuso con il 14% dei traversoni riusciti, Lazzari il 18%, Tavares il 22% e Pellegrini il 24%. In altre parole, meno di uno spiovente su quattro è stato raccolto da un attaccante.
Pedraza è chiamato a invertire la tendenza. Nel corso degli allenamenti ha ricevuto gli applausi del tecnico per la precisione chirurgica nei cross e nei calci piazzati: la Lazio forse ha finalmente trovato la soluzione al suo problema.
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