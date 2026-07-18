Pedraza trascina, Tavares insegue: dualismo sulla sinistra, il portoghese rischia

Il nuovo acquisto della Lazio, Alfonso Pedraza, è partito molto bene nel ritiro di Formello agli ordini di mister Gattuso, al punto da aver costretto Nuno Tavares a inseguire già nel precampionato. Un dualismo sulla corsia di sinistra che terrà banco per tutta la stagione e che, per ora, vede lo spagnolo avanti.

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Pedraza-Tavares, un posto per due: per la fascia sinistra partito il dualismo

Come riporta il CdS nella sua edizione odierna, questa volta Tavares ha la netta sensazione che la corsia di sinistra non gli appartenga più di diritto. C’è la concorrenza di Alfonso Pedraza che ha cambiato gli equilibri, costringendo Gattuso a scegliere tra i due nel corso di tutta la stagione. Il portoghese, da quando è in biancoceleste, ha alternato prestazioni importanti ad altre opache e mediocri, non garantendo mai una continuità di rendimento rassicurante.

A frenarlo, soprattutto, sono stati gli infortuni e amnesie difensive costate carissimo. Nell’ultima esperienza con Sarri, Tavares è cresciuto, soprattutto da un punto di vista tattico. Le letture difensive sono migliorate, tatticamente è più disciplinato e meno disordinato, ma la maturazione attende uno scatto decisivo e un salto di qualità definitivo. Pedraza non è arrivato nella Capitale per fare la comparsa, dal Villareal è arrivato per fare il titolare e scalzare tutti i possibili competitors.

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