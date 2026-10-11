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Il Camp Nou celebra Pedro: l’omaggio durante Barcellona Getafe
Pedro si è ufficialmente ritirato: l’ex attaccante della Lazio ha deciso di chiudere la sua carriera dopo l’ultima esperienza, in biancoceleste; per l’occasione, il Barcellona l’ha omaggiato prima della gara contro il Getafe, vinta 3-0 da dei blaugrana dominanti.
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L’omaggio del Barcellona a Pedro
Lo spagnolo ha giocato il primo pallone della partita, subito prima del fischio d’inizio, tra gli applausi dei sempre numerosissimi tifosi presenti al Camp Nou. Poi l’abbraccio con Laporta, presidente della società, il tecnico Flick e tutta la squadra blaugrana.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|5
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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