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Ufficiale: Pedro commenterà La Liga per DAZN Spagna! Insieme a lui un altro ex Lazio

Published

3 ore ago

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Pedro premiato come MVP al termine di una partita della Lazio Lazionews.eu

Nuova vita per l’ormai ex attaccante della Lazio Pedro Rodriguez che dalla prossima stagione sarà commentatore delle gare de La Liga per DAZN Spagna.

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Pedro nuovo commentatore per DAZN Spagna, assieme a lui c’è Reina

Si conclude dunque con Lazio-Pisa la carriera da giocatore di Pedro che dalla prossima stagione sarà commentatore delle gare de La Liga per DAZN Spagna assieme ad un altro ex calciatore biancoceleste, Pepe Reina e all’ex Bayern Monaco e Bilbao Javi Martinez.

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