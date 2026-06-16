Ufficiale: Pedro commenterà La Liga per DAZN Spagna! Insieme a lui un altro ex Lazio

Nuova vita per l’ormai ex attaccante della Lazio Pedro Rodriguez che dalla prossima stagione sarà commentatore delle gare de La Liga per DAZN Spagna.

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Si conclude dunque con Lazio-Pisa la carriera da giocatore di Pedro che dalla prossima stagione sarà commentatore delle gare de La Liga per DAZN Spagna assieme ad un altro ex calciatore biancoceleste, Pepe Reina e all’ex Bayern Monaco e Bilbao Javi Martinez.

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