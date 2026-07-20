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Pedro in estasi per il trionfo spagnolo
Tra gli spettatori della finale del Mondiale c’era naturalmente anche Pedro, a seguire la sua Spagna; l’ex attaccante della Lazio ha seguito dagli spalti l’ultimo atto della competizione, esultando al triplice fischio per il successo della Roja.
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Pedro esulta dopo la vittoria della Spagna in finale ai Mondiali
Il fuoriclasse canario ha vissuto un momento speciale. Pedro era tra i protagonisti della Nazionale che nel 2010, in Sudafrica, conquistò il primo titolo mondiale della sua storia, battendo l’Olanda nella finale di Johannesburg.
Accanto a lui, al MetLife Stadium di New York, c’era Alvaro Morata, ex attaccante di Juventus e Real Madrid. I due hanno celebrato con grande gioia il trionfo. Lo hanno fatto condividendo una foto insieme, sui rispettivi profili social, immortalando una serata che ha riportato la Spagna sul tetto del mondo, sedici anni dopo l’impresa sudafricana.
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