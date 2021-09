Pedro ha conquistato il mondo Lazio: classe e personalità

- Advertisement -

RASSEGNA STAMPA – Arrivato da poco più di due settimane a Formello, Pedro ha già conquistato il mondo biancoceleste. La partita d’esordio contro l’Empoli e la gara all’Olimpico contro lo Spezia, lo hanno eletto titolarissimo di Maurizio Sarri.

Pedro: gran classe e personalità

Come riporta il Corriere dello Sport, ora toccherà a Pedro e Felipe Anderson garantire i gol persi con gli addii di Joaquin Correa e Felipe Caicedo. “Mau”, quand’era al Chelsea, era rimasto colpito dalla forte personalità del giocatore. Ed è proprio per questo motivo che l’inserimento nella Lazio è stato istantaneo. Per non parlare della sintonia con il mister, rimasta più intatta che mai. Dopo aver fatto vedere un po’ di talento qua e la nelle prime due giornate, l’obiettivo è riconfermarsi contro il Milan. Poi, chissà, prendersi una rivincita nel derby, in programma il 26 settembre alle 18. L’anno scorso andò in rete e passò alla storia come il giocatore più “anziano” ad aver realizzato una rete nella stracittadina, superando cosi Miroslav Klose.