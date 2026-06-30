Pedro: “Addio alla Lazio? Mi porto dietro un sassolino nella scarpa”

A poco più di un mese dal suo addio alla Lazio, Pedro è tornato a parlare della sua ultima esperienza vissuta a Roma e delle scelte per il futuro, con l’opzione Tenerife che prende quota, ma in una veste inedita per l’ex calciatore: ecco le sue dichiarazioni nell’intervista rilasciata ai microfoni di Deportes COPE.

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Le parole di Pedro nell’intervista sull’addio alla Lazio e sul ritorno a Tenerife

“L’addio alla Lazio? Il mio contratto era in scadenza. È stata una decisione presa di comune accordo tra le parti e credo che alla fine fosse la cosa migliore in questo momento. Il mio ciclo si era ormai concluso. Il saluto comunque è stato bellissimo, molto emozionante. Ma mi sarebbe piaciuto andare via con la vittoria di un trofeo. È forse il sassolino nella scarpa che mi porto dietro”.

Sul Tenerife

“Il Tenerife? Ho parlato con il presidente Rayco, sono diversi anni che ci sentiamo. Per lui è un’opzione, mi ha offerto diversi ruoli all’interno del club. Sto valutando, ma al momento non c’è nulla di concreto. È un’operazione molto difficile. Per me giocare al Tenerife sarebbe molto bello: l’ho sempre detto, anche perché io sono nato qui e sarebbe un piacere giocare con la maglia della mia città. Ora però ho bisogno di riposare e di stare insieme ai miei amici e alla mia famiglia”.

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