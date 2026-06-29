INTERVISTE
Pedro: “L’idea Tenerife mi ha sempre affascinato, ritirarsi nel proprio paese è la cosa migliore”
Pedro non sembra ancora del tutto convinto dell’ipotesi ritiro, resta viva l’ipotesi di chiudere la carriera in Spagna nella sua Tenerife: ecco le parole dello spagnolo sul possibile ritorno nell’intervista a Rtvc.
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Le parole di Pedro nell’intervista e il possibile ritorno a Tenerife
“Con la Lazio penso di aver chiuso nel migliore dei modi. Ora non so cosa farò. Il Tenerife? Mi fanno sempre questa domanda e devo dire che è un’idea che mi ha sempre affascinato, la stiamo valutando, vedremo cosa succederà. Tornare a casa e ritirarsi nel proprio Paese è la cosa migliore per chiunque e ovviamente piacerebbe anche a me”.
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