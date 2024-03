Pedro: "Vittoria pesante, Tudor può utilizzarmi dove vuole"

Tempo di lettura: 2 minuti

PEDRO LAZIO JUVENTUS SERIE A POST PARTITA - Termina sul punteggio di 1-0 il match Lazio-Juventus. Ai microfoni ufficiali biancocelesti e Dazn, ha parlato Pedro Rodriguez nel post partita. Di seguito le sue dichiarazioni.

Lazio - Juventus, le parole di Pedro nel post partita Dazn

"In pochi giorni ha lavorato bene il mister. Ha dato una nuova idea di gioco e di quello che vuole fare lui. Penso che oggi l’abbiamo fatto molto bene contro una squadra forte e fisica. Una vittoria importante e adesso li ritroveremo in coppa. Dobbiamo riposare e recuperare bene. Dobbiamo fare una bella partita per andare avanti."

Sulla Juventus

«La Juventus è una squadra forte e fisica, che gioca bene in contropiede. Chiesa davanti da una spinta in più. Abbiamo meritato questa vittoria perché abbiamo creato piu di loro. Ora dobbiamo lavorare forte per finire bene la stagione»

Sulla vittoria

"Vittoria pesante perché siamo ancora messi bene in classifica. Le diamo tanto valore perché abbiamo lavorato forte. Nuovo Ruolo? Ho fatto questo ruolo ad inizio carriera, ma il mister può utilizzarmi dove meglio crede."

Sul derby della Capitale

"Dobbiamo prima pensare alla Juve, ma dopo c’è una partita importantissima per tutti. Nel derby bisogna combattere fino alla fine, per questo lo dobbiamo giocare per vincere."

Lazio - Juventus, le parole di Pedro ai microfoni ufficiali biancocelesti

"Vittoria meritata, abbiamo fatto di più di loro. Abbiamo giocato bene e creato tante occasioni: questi tre punti per noi valgono tanto. Io come trequartista? È una posizione su cui abbiamo lavorato tutta la settimana, sono pronto per il mister e sono contento di essere tornato a giocare e di aver aiutato la squadra. Ho avuto buone impressioni sul mister Tudor, ha un'idea molto chiara del modo di giocare. Oggi si è visto tutto di ciò che ci chiede, vuole lavorare forte e ha un bel carattere. Questo ci dà tanto".

Sul suo momento

"È un momento speciale per me, sono contento per la nascita imminente di mia figlia. Mi mancava da tanto, è bellissimo. Tudor sta lavorando molto bene e con grande intensità, ci vuole molto carichi. Alla fine siamo qui tutti come squadra per aiutarci fino alla fine, poi è il mister che decide chi scende in campo anche se non è importnate. La priorità è vincere, abbiamo festeggiato nello spogliatoio e speriamo di finire bene l'anno".