INTERVISTE
Il messaggio di cordoglio di Pedro a Messi per la scomparsa del padre
L’ex attaccante della Lazio Pedro ha pubblicato sui social un messaggio di cordoglio nei confronti di Leo Messi, che ha appena perso il padre Jorge.
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Il messaggio di cordoglio dell’ex Lazio Pedro nei confronti di Messi, che ha appena perso il padre Jorge.
“Leo, mi dispiace tantissimo per la perdita di tuo padre. Un forte abbraccio a te e a tutta la famiglia. Ti auguro di trovare la forza in questi momenti così difficili. Riposa in pace, Jorge, rimarrai per sempre nei nostri cuori”.
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