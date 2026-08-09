Connect with us

INTERVISTE

Il messaggio di cordoglio di Pedro a Messi per la scomparsa del padre

Published

10 ore ago

on

pedro messaggio cordoglio padre messi

L’ex attaccante della Lazio Pedro ha pubblicato sui social un messaggio di cordoglio nei confronti di Leo Messi, che ha appena perso il padre Jorge.

LEGGI ANCHE: LIVE – Frosinone Lazio: le formazioni ufficiali

Il messaggio di cordoglio dell’ex Lazio Pedro nei confronti di Messi, che ha appena perso il padre Jorge.

“Leo, mi dispiace tantissimo per la perdita di tuo padre. Un forte abbraccio a te e a tutta la famiglia. Ti auguro di trovare la forza in questi momenti così difficili. Riposa in pace, Jorge, rimarrai per sempre nei nostri cuori”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Amichevole 09/08/2026 · 20:45
Frosinone
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Amichevole 05/08/2026 · 18:00
Lazio
4-0
Finale
Ostiamare
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Atalanta 0 0
2 Bologna 0 0
3 Cagliari 0 0
4 Como 0 0
5 Fiorentina 0 0
6 Frosinone 0 0
7 Genoa 0 0
8 Inter 0 0
9 Juventus 0 0
10 Lazio 0 0
11 Lecce 0 0
12 Milan 0 0
13 Monza 0 0
14 Napoli 0 0
15 Parma 0 0
16 Roma 0 0
17 Sassuolo 0 0
18 Torino 0 0
19 Udinese 0 0
20 Venezia 0 0
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI