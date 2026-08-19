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L’ex Lazio Pedro Neto potrebbe volare in Arabia

Published

2 ore ago

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Campo da gioco

Il Chelsea deve sfoltire la propria rosa ed è pronto a farlo coinvolgendo anche Pedro Neto, esterno portoghese con un passato alla Lazio che potrebbe finire in Arabia, all’Al Hilal.

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Pedro Neto è in procinto di trasferirsi all’Al Hilal?

L’Al Hilal piomba su Pedro Neto. Il Daily Mail Sport dice che il calciatore può finire in Arabia entro l’estate, al club allenato da Simone Inzaghi. Non è ancora arrivata un’offerta ufficiale, anche perché per lasciarlo partire i Blues chiedono quasi 100 milioni di sterline, ma la situazione potrebbe evolvere nei prossimi giorni.

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