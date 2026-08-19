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L’ex Lazio Pedro Neto potrebbe volare in Arabia
Il Chelsea deve sfoltire la propria rosa ed è pronto a farlo coinvolgendo anche Pedro Neto, esterno portoghese con un passato alla Lazio che potrebbe finire in Arabia, all’Al Hilal.
Leggi anche: “Dieng apre alla Lazio, ma attenzione alle visite mediche“
Pedro Neto è in procinto di trasferirsi all’Al Hilal?
L’Al Hilal piomba su Pedro Neto. Il Daily Mail Sport dice che il calciatore può finire in Arabia entro l’estate, al club allenato da Simone Inzaghi. Non è ancora arrivata un’offerta ufficiale, anche perché per lasciarlo partire i Blues chiedono quasi 100 milioni di sterline, ma la situazione potrebbe evolvere nei prossimi giorni.
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