PEDRO NETO – Pedro Neto inizia nel migliore dei modi il 2020. Il giovane portoghese, dopo aver lasciato la Lazio in estate, ha trovato oggi il primo gol in Premier League della sua carriera. L’attaccante, ora al Wolverhampton, ha messo la sua firma nella sconfitta maturata dal suo club sul campo del Watford per 2 a 1. Un sinistro potente, da fuori area, la cui traiettoria ha beffato il portiere Forster, complice anche una deviazione.

I numeri

Una sconfitta inaspettata, che frena il passo europeo del Wolverhampton. I lupi sono ora sesti, a quota 30, a pari punti con il Tottenham, ma in casa della penultima in classifica si poteva fare di più. Il tempo per recuperare non manca, soprattutto ora che Pedro Neto sembra essersi definitivamente ambientato. Dopo i 4 assist già messi a referto e il gol annullato contro il Liverpool, il portoghese ha trovato la sua prima gioia in Premier. Come Felipe Anderson, anche lui viaggia spedito per costruirsi una nuova carriera lontano dalla capitale e dalla Lazio.