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Pedro saluta Immobile: “Ciro, è stato un piacere condividere lo spogliatoio con te”(FOTO)
Ciro Immobile ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato, scelta improvvisa ed inaspettata all’età di 36 anni che ha colpito tutti, dai tifosi agli ex compagni: ecco il ricordo di un altro campione, Rodriguez Pedro.
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Il ricordo di Pedro sul suo vecchio compagno Immobile
Ecco le parole di Rodriguez Pedro nel post sui social dove ricorda il suo passato alla Lazio insieme a Ciro Immobile: “Ciro, è stato un piacere condividere lo spogliatoio e tanti momenti insieme a te. Oltre ai gol e a tutto ciò che hai raggiunto, terrò con me la persona e il calciatore. Ti auguro il meglio in questa tua nuova fase. Sei un grande giocatore. Goditi la tua famiglia!”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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