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Pedro saluta Immobile: “Ciro, è stato un piacere condividere lo spogliatoio con te”(FOTO)

Published

16 minuti ago

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Ciro Immobile ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato, scelta improvvisa ed inaspettata all’età di 36 anni che ha colpito tutti, dai tifosi agli ex compagni: ecco il ricordo di un altro campione, Rodriguez Pedro.

Leggi anche: Luis Alberto abbraccia Immobile: il ricordo è da brividi (FOTO)

Il ricordo di Pedro sul suo vecchio compagno Immobile

Ecco le parole di Rodriguez Pedro nel post sui social dove ricorda il suo passato alla Lazio insieme a Ciro Immobile: “Ciro, è stato un piacere condividere lo spogliatoio e tanti momenti insieme a te. Oltre ai gol e a tutto ciò che hai raggiunto, terrò con me la persona e il calciatore. Ti auguro il meglio in questa tua nuova fase. Sei un grande giocatore. Goditi la tua famiglia!”.

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