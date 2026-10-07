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Pedro si ritira: “Inizia una nuova tappa della mia vita, l’Italia mi ha toccato il cuore” (VD)
Pedro Rodriguez, leggenda del calcio mondiale e della Lazio, con un video sui social ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato e l’inizio di una nuova fase della sua vitta: ecco le sue parole.
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Pedro si ritira dal calcio: il video dell’annuncio
“Sento che è il momento. Il momento per fare un passo avanti e iniziare una nuova tappa nella mia vita. Lascio orgoglioso per aver vissuto il mio sogno e per tutte le persone che sono state al mio fianco nel realizzarlo. Grazie calcio per avermi fatto così felice. Ricordo ancora il frastuono. Migliaia di persone sugli spalti e un ragazzo di vent’anni di Tenerife che aspettava a bordo campo, proprio qui. Quel giorno misi piede su un campo da calcio e aprii le porte a un’altra vita. In quel momento, era impossibile immaginare cosa sarebbe successo dopo. Tutto è iniziato su un campo di terra battuta nella mia isola, Tenerife, con un pallone che non ho mai lasciato andare. Far parte della migliore squadra della storia del Barcellona è stato un privilegio. Abbiamo vinto tutto. E abbiamo stupito il mondo. Il mio cuore sarà sempre al Barça”.
Pedro e il ricordo dell’Italia
E un giorno, quasi senza crederci, sono diventato campione del mondo e titolare in una finale del Mondiale. Londra mi ha insegnato a ripartire da zero, a scoprire un’altra cultura e a crescere come persona. E l’Italia. L’Italia mi ha toccato il cuore. Sono arrivato da veterano e mi hanno trattato come un figlio. Oggi torno dove tutto è iniziato, per chiudere un capitolo meraviglioso. Sento che è il momento giusto. Grazie ai miei compagni di squadra. La cosa migliore non sono stati i titoli, siete stati voi. Grazie ai club che mi hanno aperto le porte. Grazie agli allenatori che hanno creduto in me. Grazie ai tifosi per tutto questo affetto. E grazie ai miei figli, alla mia famiglia e ai miei amici. Grazie, calcio, per avermi reso così felice”.
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