Pedro: "Ho imparato molto da Sarri sotto tutti gli aspetti"

Tempo di lettura: < 1 minuto

PEDRO SARRI LAZIO - Anche Pedro si unisce ad alcuni suoi compagni e ringrazia, salutandolo, l'ormai ex allenatore della Lazio, Maurizio Sarri. Queste le parole dello spagnolo: "Prima di tutto voglio ringraziarti per tutto quello che hai fatto per me come calciatore e come persona. Ho imparato molto da te sotto tutti gli aspetti, il nostro percorso è stato lungo, nella nostra storia abbiamo vinto e perso, sempre insieme, rispettandoci e in buona sintonia. Rimango con tutti questi bei ricordi insieme e ti auguro sempre il meglio per te e la tua famiglia. Grazie per tutto, Comandante".

Pedro saluta Sarri sui social