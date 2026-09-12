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Pedro torna all’Olimpico: l’abbraccio con Lotito in tribuna

Published

1 ora ago

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Olimpico

Graditissimo ritorno all’Olimpico in occasione della sfida contro il Milan: a pochi minuti dal fischio d’inizio, le telecamere hanno immortalato Pedro in tribuna durante il saluto con il presidente Lotito.

Leggi anche: Gattuso, l’abbraccio del suo passato: cori dei tifosi del Milan all’Olimpico

Il saluto fra Lotito e Pedro prima di Lazio Milan

Grande entusiasmo per l’ex biancoceleste, Rodriguez Pedro protagonista di sorrisi e abbracci con i presenti, tra cui il presidente Claudio Lotito, anche lui sugli spalti per la partita. Pedro torna all’Olimpico dopo le diverse stagioni vissute in biancoceleste per seguire il big match contro il Milan.

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