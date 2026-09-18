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Ex Lazio, il Valencia vuole Pedro

Published

6 ore ago

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Valencia pedro

Anche il Valencia, oltre alla Lazio, guarda al mercato degli svincolati e nella lista del club spagnolo sarebbe finito anche un nome particolarmente noto ai tifosi laziali: Pedro.

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Il Valencia pensa a Pedro: l’ex Lazio tra gli svincolati nel mirino

Secondo quanto riportato da Tribuna Deportiva, l’ex attaccante della Lazio, Rodriguez Pedro rimasto senza contratto dopo la conclusione della sua esperienza in biancoceleste, è infatti tra i giocatori valutati dal Valencia. Il classe 1987, che sembrava ormai vicino a chiudere la propria carriera dopo l’ultima stagione alla Lazio, potrebbe quindi prendere in considerazione una nuova esperienza proprio in Spagna. Da valutare quali sono le sue intenzioni e gli obiettivi del club.

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