Pedullà: “Dieng? Gestione non degna della Lazio che fu, improvvisazione pura”

Alfredo Pedullà, commentato sul suo sito ufficiale la trattativa saltata tra la Lazio e Dieng a causa delle visite mediche non superate, ha criticato aspramente la gestione del mercato della Lazio, non all’altezza del club che è sempre stato.

Leggi anche: Gimenez, il padre: “Il Milan non ha accettato la prima offerta del Porto”

L’editoriale di Pedullà sulla trattativa saltata tra la Lazio e Dieng

Alfredo Pedullà ha criticato aspramente la gestione del mercato da parte della Lazio, evidenziando come in quel di Formello regnino solo caos e confusione. Eccone un estratto: “Bamba Dieng alla Lazio non si fa. Le visite non sono andate bene, il club biancoceleste aveva pensato di procedere malgrado due società in Europa avessero deciso di sorvolare. […] La Lazio ha voluto avventurarsi, con la benda sugli occhi, esattamente come non si fa in condizioni di normalità, il responso è arrivato e non è stato positivo. Stiamo parlando di un’altra gestione non degna della Lazio che fu, esattamente agli antipodi: luce spenta, improvvisazione , acqua freddissima e grande tristezza“.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata.

Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP