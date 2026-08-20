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Pedullà: “Dieng? Gestione non degna della Lazio che fu, improvvisazione pura”

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2 ore ago

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Pedullà Dieng Lazio editoriale

Alfredo Pedullà, commentato sul suo sito ufficiale la trattativa saltata tra la Lazio e Dieng a causa delle visite mediche non superate, ha criticato aspramente la gestione del mercato della Lazio, non all’altezza del club che è sempre stato.

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L’editoriale di Pedullà sulla trattativa saltata tra la Lazio e Dieng

Alfredo Pedullà ha criticato aspramente la gestione del mercato da parte della Lazio, evidenziando come in quel di Formello regnino solo caos e confusione. Eccone un estratto: “Bamba Dieng alla Lazio non si fa. Le visite non sono andate bene, il club biancoceleste aveva pensato di procedere malgrado due società in Europa avessero deciso di sorvolare. […] La Lazio ha voluto avventurarsi, con la benda sugli occhi, esattamente come non si fa in condizioni di normalità, il responso è arrivato e non è stato positivo. Stiamo parlando di un’altra gestione non degna della Lazio che fu, esattamente agli antipodi: luce spenta, improvvisazione , acqua freddissima e grande tristezza“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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