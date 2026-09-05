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Pedullà: “Leite vuole solo la Lazio, ha lasciato altre trattative”

Published

2 ore ago

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Pedullà Diogo Leite Lazio

Anche Alfredo Pedullà, oltre a Nicolò Schira, ha fornito importanti aggiornamenti sulla trattativa tra la Lazio e Diogo Leite; il difensore portoghese avrebbe lasciato tutte le altre ipotesi, dando assoluta priorità al club biancoceleste. Ecco le ultime.

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Le parole di Pedullà su Diogo Leite alla Lazio

“Diogo Leite-Lazio: altri dettagli sull’esclusiva di qualche ora fa. Il difensore centrale portoghese ha dato (com’era chiaro) priorità alla Lazio. Proposte due formule contrattuali: un anno più 2 o biennale più un anno di opzione. Ma Leite ha lasciato altre trattative, vuole la Lazio”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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