Pedullà: “Che abbaglio Frattesi! È un grande giocatore”

In Serie A qualcuno ha preso un abbaglio con Davide Frattesi, centrocampista estremamente sottovaluto anche per l’esperto di mercato Alfredo Pedullà che ha elogiato così il centrocampista della Lazio.

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Le parole di Pedullà su Frattesi in Nazionale

“Guardando il centrocampo dell’Italia e legando questo al mercato, ci rendiamo conto di un abbaglio e cioè che Frattesi è un grande centrocampista. E devono riconoscerlo anche quelli che facevano opposizione nel momento in cui Frattesi era stato accostato ala Juventus. Il problema di Frattesi qual era? Era che non giocava. All’Inter ha avuto momenti alti, altissimi. Se gioca titolare e non ha più il broncio, è un centrocampista dalle quotazioni importanti. A prescindere dal quasi gol di ieri, ha dimostrato di avere sostanza, qualità, personalità e autorevolezza”

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