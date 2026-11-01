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Pedullà: “Regalate a Gattuso una prima pagina completa”
Alfredo Pedullà al termine di Lazio-Cagliari è tornato su X per parlare di Gennaro Gattuso: il tecnico calabrese merita una prima pagina tutta sua secondo il giornalista.
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Pedullà incensa Gattuso: merita la prima pagina dei giornali
“Domani regalategli una prima pagina completa, lo facciano soprattutto quelli che hanno fin qui utilizzato trafiletti o titoli nascosti, in fondo o in basso. Non ha importanza capire oggi dove arriverà la Lazio, discorsi inutili. Conta cosa hai fatto, non cosa farai. Non ci sono sempre gli allenatori soliti noti, il calcio – quando è bello – è bello per tutti. Soprattutto il calcio di chi ha ridato gioia, senso di appartenenza, unità, umiltà. Una prima pagina intera, fate questo sforzo: poi tornerete ai soliti noti, quelli dei tormentoni o delle difese d’ufficio a prescindere”.
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|9
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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