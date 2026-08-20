Saltato Dieng, Pedullà annuncia: “La Lazio si informerà nuovamente per Gimenez”

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà tramite il proprio profilo X ha fatto il punto sulla ricerca dell’attaccante in casa Lazio alla luce del non superamento delle visite mediche da parte di Bamba Dieng e secondo quanto riportato i biancocelesti non avrebbero ancora perso le speranze per Santiago Gimenez del Milan.

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Le ultime di Pedullà sulla situazione di Gimenez

“La #Lazio si informerà nuovamente su #Gimenez: il #Porto per ora lo ha chiesto solo in prestito e deve migliorare offerta”.

La #Lazio si informerà nuovamente su #Gimenez: il #Porto per ora lo ha chiesto solo in prestito e deve migliorare offerta https://t.co/HdOJvPD2vh — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 20, 2026

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