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Saltato Dieng, Pedullà annuncia: “La Lazio si informerà nuovamente per Gimenez”
L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà tramite il proprio profilo X ha fatto il punto sulla ricerca dell’attaccante in casa Lazio alla luce del non superamento delle visite mediche da parte di Bamba Dieng e secondo quanto riportato i biancocelesti non avrebbero ancora perso le speranze per Santiago Gimenez del Milan.
Leggi Anche: Dieng resta svincolato e la Lazio senza attaccante: non ha superato le visite mediche
Le ultime di Pedullà sulla situazione di Gimenez
“La #Lazio si informerà nuovamente su #Gimenez: il #Porto per ora lo ha chiesto solo in prestito e deve migliorare offerta”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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