CALCIOMERCATO LAZIO
Pedullà: “Gila al Napoli? Attenzione ad un’altra squadra”
Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato del sondaggio dell’Atalanta per Mario Gila, Dea che sarebbe pronta a mettere sul piatto una cospicua offerta cash.
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Pedullà sostiene che l’Atalanta avrebbe fatto un sondaggio per Mario Gila.
Il Napoli sembra essere in vantaggio sulle concorrenti per accaparrarsi il difensore della Lazio Mario Gila. L’agente dello spagnolo avrebbe già trovato un accordo con il club partenopeo.
L’esperto di mercato Alfredo Pedullà, tuttavia, ha rivelato che l’Atalanta avrebbe fatto un sondaggio approfondito per l’ex Real Madrid. Lo stesso giornalista parla di possibile offerta della Dea di 20 milioni di euro più bonus.
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