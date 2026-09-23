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Pedullà: “Belahyane? Se preferisci Patric lo umili. Così è rinato”

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2 ore ago

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Pedullà Lazio Belahyane

Nel suo ultimo editoriale realizzato per Sportitalia.it, Alfredo Pedullà ha voluto spendere alcune parole di elogio nei confronti del centrocampista della Lazio Reda Belahyane.

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Pedullà su Belahyane: la Lazio lo ha ritrovato

“Una velocissima riflessione la merita Reda Belahyane, un vero talento ai tempi del Verona diventato un mistero fittissimo dopo il trasferimento alla Lazio. Ma c’è sempre una spiegazione che illumina: se tu preferisci utilizzare Patric davanti alla difesa, l’autostima diventa umiliazione e ti senti l’ultima ruota del carro. La rinascita di Belahyane ha una spiegazione elementare: in assenza di Rovella e Cataldi, è stato utilizzato e ha ritrovato il sapore pieno di un coinvolgimento che prima era semplicemente emarginazione”.

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