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Futuro Reggina, Lotito punta all’acquisto
Il futuro della Reggina è quantomai in bilico e, dopo la frenata di Rizzetta, si sarebbe fatta avanti una cordata rappresentata da Claudio Lotito per l’acquisto della società calabrese, come riportato da Alfredo Pedullà. Secondo quanto riportato, si sarebbe tenuto a Roma un incontro fra il partron biancoceleste e il club di Serie D per discutere le possibilità di cessione.
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Il post con cui Pedullà ha annunciato l’interesse di Lotito per l’acquisto della Reggina
Esclusiva: cessione #Reggina, frenata con #Rizzetta. Incontro romano tra il club e la cordata rappresentata da Claudio #Lotito— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 9, 2026
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