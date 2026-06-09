Futuro Reggina, Lotito punta all’acquisto

Il futuro della Reggina è quantomai in bilico e, dopo la frenata di Rizzetta, si sarebbe fatta avanti una cordata rappresentata da Claudio Lotito per l’acquisto della società calabrese, come riportato da Alfredo Pedullà. Secondo quanto riportato, si sarebbe tenuto a Roma un incontro fra il partron biancoceleste e il club di Serie D per discutere le possibilità di cessione.

LEGGI ANCHE: Mattei: “Lotito? Peggio del più incallito dei romanisti”

Il post con cui Pedullà ha annunciato l’interesse di Lotito per l’acquisto della Reggina

Esclusiva: cessione #Reggina, frenata con #Rizzetta. Incontro romano tra il club e la cordata rappresentata da Claudio #Lotito — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 9, 2026

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP