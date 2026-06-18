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Pedullà: “La Reggina a Lotito, la firma nelle prossime ore”

Published

2 ore ago

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Reggina Calcio

Alfredo Pedullà, noto giornalista ed esperto di calciomercato oltre che originario di Reggio Calabria, attraverso un post pubblicato sul suo profilo X, ha annunciato l’imminente passaggio della Reggina al gruppo Lotito: ecco il messaggio.

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L’annuncio di Pedullà sulla Reggina a Lotito

La Reggina al gruppo Lotito: la firma nelle prossime ore” questo è il messaggio sintetico e lapidario che Alfredo Pedullà ha scritto sul suo profilo X. Imminente, quindi, l’acquisto della Reggina da parte del presidente Claudio Lotito.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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