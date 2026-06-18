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Pedullà: “La Reggina a Lotito, la firma nelle prossime ore”
Alfredo Pedullà, noto giornalista ed esperto di calciomercato oltre che originario di Reggio Calabria, attraverso un post pubblicato sul suo profilo X, ha annunciato l’imminente passaggio della Reggina al gruppo Lotito: ecco il messaggio.
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L’annuncio di Pedullà sulla Reggina a Lotito
“La Reggina al gruppo Lotito: la firma nelle prossime ore” questo è il messaggio sintetico e lapidario che Alfredo Pedullà ha scritto sul suo profilo X. Imminente, quindi, l’acquisto della Reggina da parte del presidente Claudio Lotito.
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