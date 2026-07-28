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Pedullà: “La trattativa tra Markmann e la Lazio è naufragata”

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3 ore ago

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Pedullà Markmann Lazio trattativa saltata

Anche Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, ha annunciato il naufragio della trattativa tra la Lazio e Markmann, confermando quanto anticipato da Gianluca Di Marzio. Ecco le parole del giornalista di Sportitalia.

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Pedullà conferma il naufragio della trattativa tra la Lazio e Markmann

“Markmann e la Lazio: trattativa destinata al naufragio. I dubbi che vi abbiamo anticipato stamattina hanno fatto ormai la differenza, malgrado nella giornata di ieri la Lazio avesse raggiunto un accordo con il Nordsjaelland per il trasferimento a titolo definitivo del difensore centrale classe 2007. Operazione da 6 milioni più 2 di bonus. Ma dal tardo pomeriggio di ieri sono cessati i contatti dopo i confronti con il padre. Il ragazzo ha lasciato la decisione alla famiglia che, per una scelta di vita così importante, avrebbe voluto maggiori garanzia sulla titolarità. Garanzie che evidentemente nessuno avrebbe potuto dare. Così l’operazione salta, Markmann ha un altro paio di proposte che valuterà, ma intanto il Nordsjaelland gli ha offerto il rinnovo”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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