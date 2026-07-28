Pedullà: “La trattativa tra Markmann e la Lazio è naufragata”

Anche Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, ha annunciato il naufragio della trattativa tra la Lazio e Markmann, confermando quanto anticipato da Gianluca Di Marzio. Ecco le parole del giornalista di Sportitalia.

Leggi anche: Pedro compie 39 anni: gli auguri della Lazio

Pedullà conferma il naufragio della trattativa tra la Lazio e Markmann

“Markmann e la Lazio: trattativa destinata al naufragio. I dubbi che vi abbiamo anticipato stamattina hanno fatto ormai la differenza, malgrado nella giornata di ieri la Lazio avesse raggiunto un accordo con il Nordsjaelland per il trasferimento a titolo definitivo del difensore centrale classe 2007. Operazione da 6 milioni più 2 di bonus. Ma dal tardo pomeriggio di ieri sono cessati i contatti dopo i confronti con il padre. Il ragazzo ha lasciato la decisione alla famiglia che, per una scelta di vita così importante, avrebbe voluto maggiori garanzia sulla titolarità. Garanzie che evidentemente nessuno avrebbe potuto dare. Così l’operazione salta, Markmann ha un altro paio di proposte che valuterà, ma intanto il Nordsjaelland gli ha offerto il rinnovo”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP