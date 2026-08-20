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Pedullà: “Occhio Lazio, su Pinamonti ha sondato anche la Fiorentina”

Published

5 ore ago

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Pedullà Pinamonti Fiorentina

Alfredo Pedullà, noto giornalista ed esperto di calciomercato, parlando di Andrea Pinamonti del Sassuolo, che piace molto alla Lazio, ha fatto sapere che anche il Ds della Fiorentina Paratici ha sondato il terreno per il calciatore. Ecco le sue parole.

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Le parole di Pedullà su Pinamonti: sondaggio anche da parte della Fiorentina

“”Su Pinamonti ha sondato anche la Fiorentina in attesa di chiarire la vicenda Kean”. Non c’è pace per la Lazio, quindi; serve un attaccante a stretto giro e, a questo punto, chiudere per Pinamonti sarebbe fondamentale.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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