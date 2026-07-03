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Pedullà: “Nessuna sorpresa su Provedel, documenti già firmati”

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26 minuti ago

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Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà conferma il buon esito della trattativa che porterà Ivan Provedel a trasferirsi dalla Lazio all’Inter per circa 3 milioni di euro: documenti già firmati.

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Le parole di Pedullà sull’imminente chiusura dell’affare fra Inter e Lazio per Ivan Provedel.

“Ivan Provedel appresta a diventare il nuovo portiere dell’Inter. Non ci sono sorprese rispetto a quanto raccontato in esclusiva lo scorso 10 giugno (accordo triennale dopo un summit in casa nerazzurra) e ribadito il 17 giugno. Il club nerazzurro aveva proposto 3 milioni, la Lazio aveva preso un po’ di tempo. Ora i documenti sono stati firmati”.

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