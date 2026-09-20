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Pedullà: “Sutalo fantastico, come fosse nei meccanismi dal primo giorno di ritiro”

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2 ore ago

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Pedullà Sutalo Venezia Lazio commento

Alfredo Pedullà, con un tweet su X, ha esaltato la prestazione di Josip Sutalo – arrivato in prestito dall’Ajax nell’ultima sessione estiva di calciomercato – nella sfida di Venezia vinta dalla Lazio 2-0: ecco le sue parole.

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Le parole di Pedullà su Josip Sutalo in Venezia Lazio

“Sutalo difensore centrale molto affidabile. Una trattativa partita meno di 40 giorni fa, a sorpresa. È dentro la Lazio come se fosse nei meccanismi dal primo giorno di ritiro“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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8 Juventus 7 4
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