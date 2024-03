Pedullà: "Tare? il suo obiettivo è tornare alla Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

PEDULLA' TARE RITORNO LAZIO- Alfredo Pedullà ha pubblicato un articolo in cui parla dell'ex ds della Lazio Igli Tare, e di una voglia di ritorno in biancoceleste

Lazio, Tare e la voglia di ritorno

Questo quanto riporta l'esperto di mercato Alfredo Pedullà: "Tare è stato esaltato da Luciano Moggi come la principale perdita della Lazio (anche questa in fondo una fake news…), in realtà è proprio l’esatto contrario. Ci saranno nostalgie mediatiche romane, quelle di chi non vedeva l’ora che le cose andassero meno bene per sparare sul “pianista”. Gli stessi che confondono la Champions con un torneo di quartiere al punto che non riescono a dare valutazioni competenti. Gli stessi che presentano un libro ai “giardinetti”, improvvisano lezioni tattiche quando non ne sono capaci ed evitano di contare le copie che ormai da anni (non) vendono in edicola. Sotto sotto il desiderio di Tare – ben nascosto – sarebbe quello di tornare alla Lazio, ambizione senza alcun margine di manovra".