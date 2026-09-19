Pedullà: “L’anno scorso alcuni calciatori venivano colpevolmente considerati scarsi”

Alfredo Pedullà, su X, nel commentare la vittoria della Lazio al Penzo contro il Venezia, ha esaltato il lavoro di Gattuso e ha bacchettato Sarri per come non aveva considerato alcuni giocatori altrimenti rinati con Rino. Ecco le sue parole.

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Le parole di Pedullà su Venezia Lazio

“La Lazio ha centrato il migliore avvio della sua storia. Ma andiamo oltre: il merito di Gattuso è quello di aver riconsiderato uomini prima e calciatori poi che lo scorso anno venivano (colpevolmente) considerati scarsi, inutili o (peggio) ingombranti. Noslin e Belahyane sono due cartoline a colori in tal senso. Non riconoscerlo o far finta di nulla sarebbe disonesto”.

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