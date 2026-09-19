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Pedullà: “L’anno scorso alcuni calciatori venivano colpevolmente considerati scarsi”
Alfredo Pedullà, su X, nel commentare la vittoria della Lazio al Penzo contro il Venezia, ha esaltato il lavoro di Gattuso e ha bacchettato Sarri per come non aveva considerato alcuni giocatori altrimenti rinati con Rino. Ecco le sue parole.
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Le parole di Pedullà su Venezia Lazio
“La Lazio ha centrato il migliore avvio della sua storia. Ma andiamo oltre: il merito di Gattuso è quello di aver riconsiderato uomini prima e calciatori poi che lo scorso anno venivano (colpevolmente) considerati scarsi, inutili o (peggio) ingombranti. Noslin e Belahyane sono due cartoline a colori in tal senso. Non riconoscerlo o far finta di nulla sarebbe disonesto”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|Cagliari
|12
|5
|4
|Como
|10
|4
|5
|LAZIO
|10
|4
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|Milan
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|4
|7
|Frosinone
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|4
|8
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|4
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|1
|4
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|1
|4
|20
|Venezia
|0
|4
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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