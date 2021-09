Pelè ricoverato in terapia intensiva a San Paolo: Decisione presa a scopo precauzionale

- Advertisement -

PELÈ OSPEDALE NOTIZIE – Pelè è di nuovo in terapia intensiva all’ospedale Albert Einstein di San Paolo in Brasile. L’ex campione verdeoro è ritornato all’ospedale dopo essere stato operato per un sospetto tumore al Colon lo scorso 4 settembre.

Decisione precauzionale

Secondo Espn Brasile la decisione è stata presa a scopo precauzionale a causa di un peggioramento delle condizioni di salute, dovute a un problema di reflusso.

