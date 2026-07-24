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INTERVISTE

Pellegatti: “Raggiungere l’Europa, per la Lazio, sarebbe un’impresa”

Published

2 ore ago

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Gennaro Gattuso

Il noto giornalista sportivo Carlo Pellegatti, intervistato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, ha risposto a una domanda sul futuro di Gennaro Gattuso, esprimendosi sulla possibilità che la sua avventura alla Lazio possa rivelarsi un successo o una delusione.

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L’intervista a Carlo Pellegatti su Gattuso e la Lazio

“È difficile da dire se Gattuso sarà una rivelazione oppure un flop, mancano ancora degli elementi. Se per rivelazione si intende Europa, però, sarebbe naturalmente un’impresa”.

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Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

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