INTERVISTE
Pellegatti: “Raggiungere l’Europa, per la Lazio, sarebbe un’impresa”
Il noto giornalista sportivo Carlo Pellegatti, intervistato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, ha risposto a una domanda sul futuro di Gennaro Gattuso, esprimendosi sulla possibilità che la sua avventura alla Lazio possa rivelarsi un successo o una delusione.
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L’intervista a Carlo Pellegatti su Gattuso e la Lazio
“È difficile da dire se Gattuso sarà una rivelazione oppure un flop, mancano ancora degli elementi. Se per rivelazione si intende Europa, però, sarebbe naturalmente un’impresa”.
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