Pellegatti: “Gila si è già preso il Milan”

Carlo Pellegatti, giornalista sportivo vicino alle vicende rossonere, in un’intervista che ha pubblicato sul suo canale YouTube ha esaltato Mario Gila, neo-acquisto del Milan.

Leggi anche: “QUI FORMELLO – Ritiro giorno 7: la seduta pomeridiana“

Pellegatti ha rilasciato un’intervista sul suo YouTube nel quale ha esaltato Gila

“Vedo Gila molto bene, ha giocato nel secondo tempo centrale con Pavlović e Odogu. Sta già dimostrando personalità e leadership, mi dicono oltretutto che sia un ragazzo bravissimo e a modo, addirittura splendido, e quando hanno la testa, normalmente, sono anche grandi giocatori”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata.

Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP