INTERVISTE
Pellegatti: “Gila si è già preso il Milan”
Carlo Pellegatti, giornalista sportivo vicino alle vicende rossonere, in un’intervista che ha pubblicato sul suo canale YouTube ha esaltato Mario Gila, neo-acquisto del Milan.
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Pellegatti ha rilasciato un’intervista sul suo YouTube nel quale ha esaltato Gila
“Vedo Gila molto bene, ha giocato nel secondo tempo centrale con Pavlović e Odogu. Sta già dimostrando personalità e leadership, mi dicono oltretutto che sia un ragazzo bravissimo e a modo, addirittura splendido, e quando hanno la testa, normalmente, sono anche grandi giocatori”.
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