Pellegatti: “Musah è stato offerto alla Lazio”

In un’intervista condivisa sul suo canale YouTube, il giornalista Carlo Pellegatti ha detto la sua sulle voci di un interessamento della Lazio per Yunus Musah del Milan. Ecco le sue parole.

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Le parole di Pellegatti nell’intervista sull’interessamento della Lazio per Musah

“Sembrerebbe che il Milan abbia offerto Musah alla Lazio. Ci sono voci, che però non sono suffragate da niente perché non so a chi Amorim che è molto attento nella comunicazione, soprattutto sui suoi giocatori possa confessare che non sarebbe soddisfatto di Ricci e Musah. Ripeto, l’ho letta, ma mi sembra strano che Amorim abbia confessato questo a qualcuno, però in effetti Musah sarebbe stato offerto alla Lazio”.

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