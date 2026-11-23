Luca Pellegrini è tornato in campo e lo ha fatto per la seconda volta in stagione, al termine della sfida con il Lecce il calciatore della Lazio ha preso in braccio suo figlio per mostrargli una cosa: la foto per i social è già virale.

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Pellegrini insieme al figlio: ecco la foto per i social

Foto di famiglia per Luca Pellegrini e suo figlio che come sfondo ha scelto l’Olimpico dopo Lazio-Lecce. Ritorno in campo che vale doppio per il terzino di fede laziale che ha in allegato alla foto condivisa sui social ha scritto: “Che bella Lazio papà”. La lazialità, in casa Pellegrini e non solo, si tramanda di padre in figlio.

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