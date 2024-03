Pellegrini: "Pensiamo al Frosinone e a portare a casa i tre punti"

Tempo di lettura: 2 minuti

PELLEGRINI FROSINONE LAZIO PRE PARTITA - La Lazio deve smuovere la classifica se vuole ambire ad un piazzamento nella prossima Champions League. Per farlo, i biancocelesti devono superare l'ostacolo Frosinone. Poco prima dell'inizio della partita, valida per la ventinovesima giornata di Serie A, ha parlato Luca Pellegrini.

Le parole di Pellegrini nel pre partita di Frosinone - Lazio

Prima del fischio d'inizio di Frosinone Lazio, Luca Pellegrini ha dichiarato ai microfoni ufficiali biancocelesti: "Per noi è stata una settimana complicata, sarebbe anormale far finta di nulla. Dobbiamo essere bravi a mettere da parte per 100 minuti le emozioni della settimana e concentrarsi sulla partita".

Sugli ultimi giorni complicati

"Sarà una motivazione per fare bene stasera. Sarà una partita tosta, ad alto ritmo, loro in casa giocano un tipo di calcio diverso rispetto a quello che giocano fuori. Noi dobbiamo essere bravi a prescindere dalla partita che troveremo e faremo il possibile per portare a casa i tre punti".

Frosinone - Lazio, le parole di Pellegrini a Dazn

Luca Pellegrini afferma a Dazn durante il pre partita di Frosinone - Lazio: "E' stata una settimana impegnativa, sicuramente ci sono tante emozioni in gioco, ma noi dobbiamo pensare alla partita di stasera e portare a casa i tre punti".

Frosinone - Lazio, le parole di Pellegrini a Sky Sport

"Settimana intensa e difficile però adesso l'unica cosa da fare è pensare alla partita di oggi, senza farci invadere la testa da pensieri. Siamo pronti. Il nostro anno non è stato costante e credo che bisogna dimostrare maturità negli atteggiamenti. Le parole sono riduttive, è il momento di fare i fatti. L'Europa dev'essere un obiettivo, mancano ancora dieci partite e la Coppa Italia. Quindi dobbiamo ritrovare il focus per lottare per un posto che secondo me ci meritiamo".