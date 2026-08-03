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Pellegrini out per infortunio: le condizioni del terzino della Lazio

Published

2 ore ago

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Luca Pellegrini

Gattuso non ha convocato Luca Pellegrini a causa di un infortunio alla caviglia che ha impedito al terzino biancoceleste di allenarsi adeguatamente: le condizioni del giocatore della Lazio.

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Pellegrini ha saltato la gara con l’Ascoli per un problema alla caviglia: le sue condizioni.

Come rivelato da La Repubblica, Luca Pellegrini non è partito per Ascoli con la squadra a causa di un problema alla caviglia, che non dovrebbe tenerlo troppo tempo lontano del campo.

Le sue condizioni non destano preoccupazioni, anche perché Gattuso può contare su una certa abbondanza sulla fascia sinistra. Il titolare designato sembra essere Pedraza, dietro a lui Tavares, il solito Marusic e, appunto, Pellegrini.

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