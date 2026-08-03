NOTIZIE
Pellegrini out per infortunio: le condizioni del terzino della Lazio
Gattuso non ha convocato Luca Pellegrini a causa di un infortunio alla caviglia che ha impedito al terzino biancoceleste di allenarsi adeguatamente: le condizioni del giocatore della Lazio.
LEGGI ANCHE: Zaccagni, il colpo di tacco è il suo marchio di fabbrica
Pellegrini ha saltato la gara con l’Ascoli per un problema alla caviglia: le sue condizioni.
Come rivelato da La Repubblica, Luca Pellegrini non è partito per Ascoli con la squadra a causa di un problema alla caviglia, che non dovrebbe tenerlo troppo tempo lontano del campo.
Le sue condizioni non destano preoccupazioni, anche perché Gattuso può contare su una certa abbondanza sulla fascia sinistra. Il titolare designato sembra essere Pedraza, dietro a lui Tavares, il solito Marusic e, appunto, Pellegrini.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Atalanta
|0
|0
|2
|Bologna
|0
|0
|3
|Cagliari
|0
|0
|4
|Como
|0
|0
|5
|Fiorentina
|0
|0
|6
|Frosinone
|0
|0
|7
|Genoa
|0
|0
|8
|Inter
|0
|0
|9
|Juventus
|0
|0
|10
|Lazio
|0
|0
|11
|Lecce
|0
|0
|12
|Milan
|0
|0
|13
|Monza
|0
|0
|14
|Napoli
|0
|0
|15
|Parma
|0
|0
|16
|Roma
|0
|0
|17
|Sassuolo
|0
|0
|18
|Torino
|0
|0
|19
|Udinese
|0
|0
|20
|Venezia
|0
|0
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 ore ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO5 ore ago
Romagnoli Al Sadd, l’affare è definitivamente saltato
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Cancellieri: per la sua cessione si complica la pista Celtic
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Piccoli in gol anche col Real Madrid: Grosso ne apprezza il rendimento, Lazio più lontana?