LAZIO JUVE PELLEGRINI – È intervenuto ai microfoni della radio tematica del club Luca Pellegrini, ex difensore di Serie A ritiratosi nel ’95, e ha parlato del prossimo turno di campionato che vedrà sfidarsi le prime 4 della classe. In particolare si è soffermato sul match dell’Olimpico tra Lazio e Juve e sul momento della squadra biancocelste. Queste le sue parole.

Il prossimo turno

“Il prossimo turno prevede due sfide tra le prime quattro squadre del campionato, saranno 90 minuti importanti per la storia del campionato. Le romane sono in piena lotta per un posto nella prossima Champions League, Inter e Juventus battagliando per il tricolore.”

Lazio-Juve

“Giocare contro i bianconeri porta sempre gli avversari a dare il 100%. La Vecchia Signora ha una rosa che consente di raggiungere il risultato con svariate soluzioni; Inzaghi lavorerà con il suo staff per apportare le contromosse del caso.”

Il momento della Lazio

“Quando una squadra vince sei gare consecutive di campionato, è in fiducia ed in salute, oltre a poter contare su un attaccante che segna con straordinaria continuità, si genera un mix perfetto. L’autostima è molto alta, i biancocelesti abbinano qualità e quantità. Ora la Lazio deve dimostrare di essere matura, dimostrando di riuscire a gestire bene le varie partite nella singola partita”.