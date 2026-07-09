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Pellegrini laziale doc: ecco il nuovo tatuaggio – FOTO
Il terzino della Lazio Luca Pellegrini si è presentato questa mattina a Formello per il raduno in vista del ritiro con un nuovo tatuaggio ispirato al simbolo della sua squadra del cuore.
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Pellegrini sfoggia un nuovo tatuaggio a Formello a tema Lazio.
Luca Pellegrini, da sempre dichiarato tifoso biancoceleste, ha arricchito la sua collezione di tatuaggi a tema Lazio con un nuovo “disegno” realizzato da Leo Testa. Nella foto si può notare come l’ispirazione al simbolo della prima squadra della Capitale sia palese.
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