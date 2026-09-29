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Pellegrini saluta Patric: “Che bello lottare assieme a te!”

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3 ore ago

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Pellegrini saluta Patric

Si è conclusa, dopo più di 10 anni, l’avventura dello spagnolo Patric con la maglia della Lazio con l’iberico che è ormai un nuovo giocatore dell’Al-Ittifaq; tra i tanti compagni che hanno voluto salutarlo c’è anche Luca Pellegrini che gli ha portato un saluto sui suoi social.

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Pellegrini saluta Patric sui social

In una storia pubblicata su Instagram, il difensore ha così scritto:

“Ti auguro il meglio amico mio! Lottare fianco a fianco è stato bellissimo!”.

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