Pellegrini e la clamorosa ipotesi del reintegro: Gattuso spinge, la società frena

Tra i giocatori attualmente esclusi dalla lista della Lazio c’è solo Luca Pellegrini, visto che Patric è partito in direzione Dubai. Per il terzino, in ogni caso, la porta non è affatto chiusa, nonostante la decisione della società di escluderlo.

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La lista della Lazio: Pellegrini può essere reintegrato, le ultime

AGGIORNAMENTO 9 OTTOBRE – Non è ancora detta l’ultima parola per il reintegro di Luca Pellegrini in lista. Come riporta il CdS nella sua edizione odierna, c’è tempo fino a domani per poterlo fare, sabato 10 ottobre. La scelta di escludere il terzino è stata della società, mai condivisa a fondo da Gattuso. Non ci sono certezze, il calciatore è in scadenza nel 2027 e le offerte di mercato non mancano. La sua situazione verrà discussa a gennaio, altrimenti si libererà a zero a giugno.

Come scrive anche Il Messaggero, inoltre, l’ipotesi sarebbe avvalorata dal fatto che il suo reintegro sarebbe utile anche in vista del mercato di gennaio. Vanno superate le ultime resistenze della società, che non sono poche, ma verosimilmente si andrà verso un ritorno di Luca in rosa.

AGGIORNAMENTO 21 SETTEMBRE – Secondo il Messaggero, i destini di Pellegrini e Patric prenderanno strade differenti. Mentre per il terzino è chiusa ogni possibilità di permanenza, con l’addio a gennaio o in estate ormai certo, lo spagnolo può sperare di essere reinserito insista, considerato anche che la Lazio non ha ulteriormente operato sul mercato.

AGGIORNAMENTO 17 SETTEMBRE – Ad oggi non cambia la posizione della Lazio: non c’è spazio per il reintegro di Luca Pellegrini in lista, riporta il Messaggero.

AGGIORNAMENTO 10 SETTEMBRE – Le parole di ieri di Angelo Fabiani sono state perentorie: Pellegrini e Patric, al momento, restano fuori lista. Come sottolinea il Corriere dello Sport, non cambia, dunque, la strategia della società, decisa a tenere fuori dai calciatori utili per la Serie A il terzino italiano e il difensore spagnolo al fine di conservare due slot liberi, da colmare con occasioni provenienti dal mercato svincolati.

AGGIORNAMENTO 7 SETTEMBRE – In seguito all’ingaggio dello svincolato Diogo Leite, restano due slot liberi per completare la lista dei calciatori della Lazio per la Serie A. In assenza di ulteriori arrivi, si profila così la possibilità del reintegro in lista di Luca Pellegrini e Patric. Come riporta la Repubblica, la situazione dei due giocatori è differente: mentre per lo spagnolo bisogna continuare ad attendere segnali positivi relativi alle sue condizioni fisiche, Gattuso vorrebbe spingere per reinserire il terzino italiano in lista entro fine mese. La sua esclusione, infatti, non sarebbe dovuta a ragioni tecniche, ma meramente economiche: per questo motivo, tramontate le possibilità di addio, potrebbe tornare a disposizione del tecnico. La società, però, per il momento resta ferma sulle sue posizioni, prosegue il quotidiano.

La Lazio ha lasciato tre slot liberi in lista, ai quali si aggiunge quello destinato a un giocatore cresciuto nel settore giovanile biancoceleste. Al momento, però, il club non sembra intenzionato a riempirli necessariamente, continuando a valutare con calma anche le opportunità offerte dal mercato degli svincolati. Come riportato da Il Messaggero, la possibilità di modificare la lista deriva da una modifica al regolamento FIGC approvata lo scorso 26 maggio, nello specifico attraverso il comma 5. La nuova disposizione consente infatti di reintegrare in lista giocatori già tesserati in qualsiasi momento. Una norma che potrebbe quindi rivelarsi importante per la Lazio, che mantiene ancora margine di manovra sia per quanto riguarda Pellegrini e Patric sia per eventuali interventi sul mercato degli svincolati.



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