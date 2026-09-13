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Pellegrini si tatua un’aquila: il difensore mostra la sua Lazialità

Published

2 ore ago

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L'aquila Olympia e il suo falconiere

Luca Pellegrini, com’è noto, non è stato inserito nella lista dei calciatori utilizzabili consegnata dalla Lazio alla Serie A; il terzino non è attualmente considerato nei piani di Gattuso per la stagione in corso, tuttavia, non sembra dimenticare il suo attaccamento ai colori biancocelesti, a giudicare dall’ultimo tatuaggio che si è fatto incidere sulla pelle. 

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Pellegrini e il suo ultimo tatuaggio: un’aquila che rimanda alla Lazio

Il classe 1999, nelle ultime ore, ha repubblicato nelle sue stories di Instagram la foto di un tatuaggio, in cui è raffigurata un’aquila imperiale. Non è un simbolo qualsiasi, naturalmente, bensì l’emblema stesso della prima squadra della Capitale.

Pellegrini, in uno dei momenti più particolari della sua carriera, ha scelto di ricondividere sui suoi profili ufficiali l’immagine per dare un segno di che cosa significhi per lui la Lazio.

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