NOTIZIE
Pellegrini si tatua un’aquila: il difensore mostra la sua Lazialità
Luca Pellegrini, com’è noto, non è stato inserito nella lista dei calciatori utilizzabili consegnata dalla Lazio alla Serie A; il terzino non è attualmente considerato nei piani di Gattuso per la stagione in corso, tuttavia, non sembra dimenticare il suo attaccamento ai colori biancocelesti, a giudicare dall’ultimo tatuaggio che si è fatto incidere sulla pelle.
Leggi anche: “Prima della sfida con il Napoli, Theate si rammarica per il risultato contro la Lazio“
Pellegrini e il suo ultimo tatuaggio: un’aquila che rimanda alla Lazio
Il classe 1999, nelle ultime ore, ha repubblicato nelle sue stories di Instagram la foto di un tatuaggio, in cui è raffigurata un’aquila imperiale. Non è un simbolo qualsiasi, naturalmente, bensì l’emblema stesso della prima squadra della Capitale.
Pellegrini, in uno dei momenti più particolari della sua carriera, ha scelto di ricondividere sui suoi profili ufficiali l’immagine per dare un segno di che cosa significhi per lui la Lazio.
@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|10
|4
|2
|Roma
|9
|3
|3
|Inter
|9
|3
|4
|Cagliari
|9
|4
|5
|Milan
|8
|4
|6
|Como
|7
|3
|7
|Frosinone
|7
|4
|8
|Juventus
|7
|3
|9
|Atalanta
|6
|4
|10
|Lecce
|6
|4
|11
|Napoli
|6
|4
|12
|Sassuolo
|4
|3
|13
|Udinese
|4
|3
|14
|Torino
|3
|3
|15
|Fiorentina
|3
|4
|16
|Parma
|1
|3
|17
|Bologna
|1
|4
|18
|Monza
|1
|4
|19
|Genoa
|1
|4
|20
|Venezia
|0
|4
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO14 ore ago
Icardi si offre alla Lazio, Gattuso è indeciso: ecco il retroscena
-
INFORTUNATI11 ore ago
Infortunio Dele-Bashiru, il nigeriano punta la trasferta di Venezia
-
NOTIZIE3 ore ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato
-
BIGLIETTI LAZIO2 giorni ago
Biglietti Lazio Milan: oltre 10.000 tifosi rossoneri all’Olimpico!