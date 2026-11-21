Al 78′ minuto di Lazio Lecce, primo cambio della gara, entra Luca Pellegrini, per lui la prima presenza in Serie A in questa stagione.

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Pellegrini torna in campo durante Lazio Lecce

Durante Lazio-Lecce Luca Pellegrini è tornato finalmente a calcare il terreno di gioco, collezionando la sua prima presenza in questo campionato di Serie A. Finora il terzino aveva disputato solo una parte di gara in stagione, in Coppa Italia contro il Mantova, prima di finire fuori rosa. Il reintegro era arrivato soltanto in occasione della sfida contro la Juventus, match in cui era tornato a sedersi in panchina senza però riuscire a entrare.

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